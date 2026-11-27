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Joint operation by the Anti-Narcotic Cell of Kaithal and the Food Safety Department: 700 kilograms of paneer and 6 containers of refined palm oil were discovered.
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एंटी नारकोटिक सेल कैथल व खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, 700 किलोग्राम पनीर व रिफाइंड पाम ऑयल के 6 डिब्बे पाए गए
कैथल पुलिस द्वारा मिलावटखोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम के साथ गांव ड्योढखेड़ी स्थित श्री श्याम डेयरी पर छापेमारी की। 26 नवंबर की रात करीब 11:55 बजे की गई इस कार्रवाई के दौरान डेयरी में लगभग 700 किलोग्राम पनीर तथा मैन्युफैक्चरिंग साइट पर रिफाइंड पाम ऑयल के 15-15 किलोग्राम के 6 डिब्बे पाए गए।
मौके पर डेयरी मालिक सुमित कुमार निवासी गांव किशनमोर भी उपस्थित मिला। मौके पर जांच के दौरान सामने आया कि पनीर बनाने में रिफाइंड ऑयल का प्रयोग किया जा रहा था।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के निर्धारित मानकों के अनुरूप खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मौके पर आवश्यक कार्रवाई की गई। पनीर के सेम्पल लेने उपरांत नियमानुसार कार्रवाई दौरान लगभग 700 किलोग्राम पनीर को नष्ट कर दिया गया। यह कार्रवाई एंटी नारकोटिक सेल कैथल प्रभारी एसआई प्रदीप की अगुवाई में एएसआई अनिल कुमार तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैथल अभिषेक शर्मा की मौजूदगी में की गई। जांच में सामने आया की यह पनीर चंडीगढ़ सप्लाई होता था।
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