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कैथल में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार पिता-पुत्र समेत तीन की मौत

Naveen

Updated Sat, 28 Nov 2026 12:06 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 12:06 PM IST







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अनाज मंडी कलायत में विर्क प्लेस के सामने से तेज रफ्तार में आ रही जेजेपी नेता की स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक सवार पिता-पुत्र समेत तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके से भाग गया। मृतकों की पहचान कलायत निवासी अरविंद (40), उसके बेटे अनुग्रह उर्फ हनी (10) और गांव कोलेखा निवासी भुट्टो (35) के रूप में हुई है। ... और पढ़ें

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