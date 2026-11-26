{"_id":"6b0838c3eab1ccb16f04dbf6","slug":"video-allegation-of-smearing-soot-on-the-inauguration-stone-of-the-pindara-power-plant-inld-submits-a-memorandum-to-the-dc-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"पिंडारा बिजलीघर के उद्घाटन पत्थर पर कालिख पोतने का आरोप, इनेलो ने डीसी को सौंपा ज्ञापन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जींद। पिंडारा स्थित बिजलीघर के उद्घाटन पत्थर पर कालिख पोतने के मामले में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रतिनिधिमंडल ने वीरवार को डीसी डॉ. वैशाली शर्मा से मुलाकात कर शिकायत दी। प्रतिनिधिमंडल ने आरोपियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करने और क्षतिग्रस्त उद्घाटन पत्थर नया लगवाने की मांग की। जिलाध्यक्ष विजेंद्र रेढू, राष्ट्रीय महासचिव सुमित्रा देवी, प्रदेश महासचिव प्रदीप गिल ने बताया कि पिंडारा बिजलीघर का उद्घाटन चार फरवरी 1990 को तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी ओमप्रकाश चौटाला ने किया था। हाल ही में कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों ने इस ऐतिहासिक उद्घाटन पत्थर पर कालिख पोतकर उसे क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया। पदाधिकारियों के अनुसार, उन्होंने मौके पर पहुंचकर कालिख साफ करने का प्रयास किया, लेकिन पत्थर पूरी तरह साफ नहीं हो सका। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि सार्वजनिक स्थल पर लगे उद्घाटन पत्थर को इस तरह नुकसान पहुंचाना निंदनीय है। इससे क्षेत्र के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए घटना को अंजाम देने वालों की जल्द पहचान करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही उद्घाटन पत्थर को प्रशासन की ओर से साफ करवाने या उसके स्थान पर नया पत्थर लगाने की मांग भी रखी। इस दौरान अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी वेद सिंह मुंडे, बिल्लू पेगां, एडवोकेट भूपेंद्र देशवाल, एडवोकेट देवेंद्र लोहान, एडवोकेट अंकित नैन, जयनारायण जिलेदार, सुखबीर ढुल, मास्टर कर्मबीर और रमेश ढुल मौजूद रहे।

... और पढ़ें