{"_id":"6b056acc4fa0638f3d039cf4","slug":"video-the-birth-anniversaries-of-guru-nanak-dev-and-deenbandhu-sir-chhotu-ram-were-celebrated-with-great-enthusiasm-in-jhajjar-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"झज्जर में गुरु नानकदेव और दीनबंधु सर छोटूराम की जयंती धूमधाम से मनाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

छोटूराम धर्मशाला में गुरु नानकदेवजी की 557वीं और दीनबंधु सर छोटूराम की 145वीं जयंती बड़े धूमधाम एवं श्रद्धा के साथ मनाई गई। सर छोटूराम कमेटी और दीनबंधु विचार मंच की तरफ से संयुक्त आयोजन किया गया। इस अवसर पर आचार्य विजयपाल के सानिध्य में हवन करवाया गया। इसके पश्चात सामाजिक उत्थान पर आधारित भजनोपदेश हुआ और महापुरुषों के जीवन पर प्रकाश डाला गया। समारोह में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, कविता गायन, निबंध लेखन, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों की प्रस्तुतियां बेहद गंभीर एवं सराहनीय रहीं। बच्चों ने अपने भाषण एवं लेखन में सर छोटूराम के संघर्षों के बलबूते किसान और गरीब को दिलाए गए हकों की चर्चा की। इसी अवसर पर पेलपा निवासी लोराम को भी विशेष रूप से याद किया गया, जिन्होंने सर छोटूराम के नाम अपनी जमीन नाम करा दी थी ताकि वे चुनाव लड़ सकें। क्विज प्रतियोगिता में गीतिका व जगदीप ने प्रथम, कार्तिक ने द्वितीय, कशिश ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। निबंध लेखन में मान्श्वी प्रथम, कार्तिक द्वितीय, भान्वी तृतीय रहीं। कविता गायन में अनिका ने प्रथम, अवि ने द्वितीय, केतिक ने तृतीय स्थान हासिल किया। भाषण प्रतियोगिता में कार्तिक प्रथम, मान्श्वी द्वितीय और माहिर तृतीय रहे। समारोह में कमेटी प्रधान वेदप्रकाश और आचार्य विजयपाल ने विजेता बच्चों को इनाम देकर प्रोत्साहित किया। मंच संचालन राजबीर राहड़ ने किया। इस अवसर पर वेद प्रधान, सूबे सिंह, मोरे नागल, सूबेदार रमेश फौगाट, रमेश जाखड़, राजफूल गुलिया, जेपी कादयान, मेहर सिंह जाखड़, मीर सिंह, ओमप्रकाश धनखड़, बबला, राजसिंह, राजा देशवाल, नरेश प्रधान, ओमप्रकाश सुहाग, सत्यप्रकाश, मुख्याध्यापक राजेंद्र सहित सैकड़ों सजग नागरिकों ने भागीदारी की।

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