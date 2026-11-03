{"_id":"6ae99c30b097db415c0740c3","slug":"video-sewer-lines-laid-on-both-sides-of-the-west-jua-drain-are-being-cleaned-at-a-cost-of-rs42-lakh-chairperson-saroj-rathi-conducted-an-inspection-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"वेस्ट जुआ ड्रेन के दोनों ओर बिछी सीवर लाइन की 42 लाख से हो रही सफाई, चेयरपर्सन सरोज राठी ने किया निरीक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बहादुरगढ़। नगर परिषद की चेयरपर्सन सरोज राठी ने वेस्ट जुआ ड्रेन के दोनों ओर बिछाई गई सीवर लाइन की सफाई के कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से कार्य की प्रगति की जानकारी ली और सफाई व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। चेयरपर्सन सरोज राठी ने बताया कि करीब 42 लाख रुपये की लागत से वेस्ट जुआ ड्रेन के दोनों ओर बिछाई गई सीवर लाइन की सफाई करवाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य सीवर लाइनों में जमा गाद और कचरे को हटाकर पानी की निकासी को सुचारू बनाना है, ताकि क्षेत्रवासियों को सीवरेज और जलभराव जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सफाई का कार्य केवल औपचारिकता के लिए न किया जाए, बल्कि इसे पूरी गुणवत्ता और उचित तरीके से पूरा करवाया जाए। सफाई के दौरान निकलने वाली गाद को मौके पर इकट्ठा छोड़ने की बजाय तुरंत उठवाया जाए, ताकि आसपास गंदगी न फैले और लोगों को परेशानी न हो। सरोज राठी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल के मार्गदर्शन में शहरों की मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नगर परिषद का प्रयास है कि शहर में सीवरेज, पानी निकासी और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और अधिकारियों को नियमित रूप से कार्यों की निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर पार्षद राजेश तंवर और जेई नीरज मौजूद थे।

... और पढ़ें