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50 साल तक सत्ता में रहने की भविष्यवाणी पर राव नरबीर का जवाब,प्रजातंत्र में जनता ही जनार्दन राव नरबीर सिंह ने माना,जनता चाहे तो 5 साल भी नहीं टिकेगी सरकार,चाहे तो 100 साल दक्षिण हरियाणा की अनदेखी पर राव नरबीर बोले,कोई काम छूटा है तो सरकार उसे भी पूरा करेगी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के 50 साल वाले बयान पर राव नरबीर की दो टूक,प्रजातंत्र में कोई भविष्यवाणी नहीं होती राजाओं के स्थायी राज भी खत्म हुए,जनता चाहे तो सरकार को 5 साल में बाहर कर सकती है: राव नरबीर झज्जर में परिवेदना समिति की बैठक लेने पहुंचे राव नरबीर,आमजन की समस्याएं सुन समाधान का दिया भरोसा

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