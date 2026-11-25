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वैश्य आर्य शिक्षण महिला महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई की ओर से बुधवार को ‘नशा मुक्त युवा, स्वस्थ भारत’ थीम पर एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. आशा शर्मा के दिशा-निर्देशन में आयोजित शिविर में छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के साथ स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया गया। शिविर का शुभारंभ पंजीकरण और प्रार्थना के साथ हुआ। इसके बाद स्वयंसेविकाओं ने योग एवं प्रातःकालीन व्यायाम किया। प्राचार्या डॉ. आशा शर्मा ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर जागरूकता व्याख्यान देते हुए कहा कि प्रत्येक महिला को सम्मान, सुरक्षा, समानता और स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने का अधिकार है। महिला सशक्तिकरण पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने छात्राओं से महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया। नशा मुक्ति पर आयोजित विशेष व्याख्यान में बहादुरगढ़ के एएसआई सत्यप्रकाश राणा और समाजसेवी सत्येंद्र दहिया ने विचार रखे। सत्यप्रकाश राणा ने कहा कि नशे का बढ़ता प्रचलन युवाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ उनके भविष्य को भी नुकसान पहुंचा रहा है। युवाओं को गलत संगति से बचकर नशे से दूर रहना चाहिए। सत्येंद्र दहिया ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। जागरूक युवा ही नशा मुक्त समाज की मजबूत नींव बन सकते हैं। इसके बाद डॉ. आशा शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर नशा मुक्ति जागरूकता रैली को रवाना किया। स्वयंसेविकाओं ने पोस्टर और स्लोगन के माध्यम से भी नशे के खिलाफ संदेश दिया। शिविर का सफल आयोजन एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अन्नु शर्मा ने किया। इस अवसर पर टीम सदस्य दिव्या बंसल, सुनीता रानी और सारिका मौजूद रहीं।

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