{"_id":"6b06bdfac6aaa5b5d5065e8f","slug":"video-one-day-nss-camp-themed-drug-free-youth-healthy-india-was-organized-at-vaish-arya-shikshan-mahila-mahavidyalaya-in-bahadurgarh-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"बहादुरगढ़ में वैश्य आर्य शिक्षण महिला महाविद्यालय में ‘नशा मुक्त युवा', 'स्वस्थ भारत’ थीम पर एक दिवसीय एनएसएस शिविर आयोजित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बहादुरगढ़ में वैश्य आर्य शिक्षण महिला महाविद्यालय में ‘नशा मुक्त युवा', 'स्वस्थ भारत’ थीम पर एक दिवसीय एनएसएस शिविर आयोजित
वैश्य आर्य शिक्षण महिला महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई की ओर से बुधवार को ‘नशा मुक्त युवा, स्वस्थ भारत’ थीम पर एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. आशा शर्मा के दिशा-निर्देशन में आयोजित शिविर में छात्राओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के साथ स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया गया।
शिविर का शुभारंभ पंजीकरण और प्रार्थना के साथ हुआ। इसके बाद स्वयंसेविकाओं ने योग एवं प्रातःकालीन व्यायाम किया। प्राचार्या डॉ. आशा शर्मा ने महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर जागरूकता व्याख्यान देते हुए कहा कि प्रत्येक महिला को सम्मान, सुरक्षा, समानता और स्वतंत्रता के साथ जीवन जीने का अधिकार है। महिला सशक्तिकरण पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने छात्राओं से महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया।
नशा मुक्ति पर आयोजित विशेष व्याख्यान में बहादुरगढ़ के एएसआई सत्यप्रकाश राणा और समाजसेवी सत्येंद्र दहिया ने विचार रखे। सत्यप्रकाश राणा ने कहा कि नशे का बढ़ता प्रचलन युवाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ उनके भविष्य को भी नुकसान पहुंचा रहा है। युवाओं को गलत संगति से बचकर नशे से दूर रहना चाहिए। सत्येंद्र दहिया ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। जागरूक युवा ही नशा मुक्त समाज की मजबूत नींव बन सकते हैं।
इसके बाद डॉ. आशा शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर नशा मुक्ति जागरूकता रैली को रवाना किया। स्वयंसेविकाओं ने पोस्टर और स्लोगन के माध्यम से भी नशे के खिलाफ संदेश दिया। शिविर का सफल आयोजन एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अन्नु शर्मा ने किया। इस अवसर पर टीम सदस्य दिव्या बंसल, सुनीता रानी और सारिका मौजूद रहीं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।