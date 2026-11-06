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Lost his mother to cancer, and his wife and daughter to serious illnesses—now, he has become a source of support for others in their own times of suffering: The story of Rakesh Kumar.
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मां को कैंसर, पत्नी और बेटी को गंभीर बीमारी से खोया, अब दूसरों के दुख में बने सहारा - राकेश कुमार की कहानी
बादली। बिहार के आरा निवासी 63 वर्षीय राकेश कुमार की कहानी दर्द और सेवा की मिसाल है। उन्होंने अपने जीवन में पिता, मां, पत्नी और 5 साल की मासूम बेटी को कैंसर और गंभीर बीमारियों में खो दिया। अपनों को खोने के बाद टूटने के बजाय उन्होंने कैंसर पीड़ितों की सेवा करने का संकल्प लिया।
2023 से राकेश कुमार झज्जर के बाढ़सा स्थित नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट (एनसीआई) में कैंसर मरीजों और उनके तीमारदारों की मदद कर रहे हैं। यहां आने वाले गरीब मरीजों का दर्द देखकर उन्होंने उनकी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने का बीड़ा उठाया। उनकी सेवा भावना को देखते हुए विश्राम सदन प्रबंधन ने मानवता के नाते उन्हें परिसर में ही निशुल्क मिनी स्टोर खोलकर दिया है। इस दुकान में मरीजों और तीमारदारों के लिए रोजमर्रा की जरूरत की सभी वस्तुएं उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि यह सारा सामान बिना किसी मुनाफे के, लागत मूल्य पर दिया जा रहा है। राकेश कुमार का कहना है कि परिवार को खोने के बाद अब कैंसर पीड़ितों की सहायता करना ही उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन गया है। जब तक शरीर में जान है, वह इस सेवा कार्य में लगे रहेंगे।
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