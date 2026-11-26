{"_id":"6b0825b45c41ac17f2012b04","slug":"video-female-students-were-made-aware-of-physical-and-mental-health-and-a-healthy-lifestyle-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"छात्राओं को शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में किया जागरूक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

झज्जर। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ढाकला में समग्र शिक्षा के अंतर्गत आयोजित लड़कियों के लिए चलाए जा रहे पांच दिवसीय किशोरावस्था व जीवन कौशल कार्यक्रम के पांचवें दिन बच्चों को प्राथमिक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन शैली, तनाव मुक्त जीवन, नशे के विरुद्ध, संतुलित भोजन आदि की जानकारी दी गई। डॉक्टर नरेश दलाल ने कैंप में शिरकत की। उन्होंने छात्राओं को शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन शैली का अर्थ बताते हुए विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे एनीमिया, चक्कर आना, बेहोशी, डेंगू, मलेरिया, हृदय रोग, गुर्दे रोग, मोटापा,डायबिटीज, कैंसर आदि के लक्षण,कारण, सावधानियां तथा उपचार बताए। प्रार्थना सभा में या कक्षा आदि में बच्चा खड़े-खड़े गिर जाता है या बेहोश हो जाता है, तब किस तरह का प्राथमिक उपचार करें, कृत्रिम सांस कैसे दें, शरीर पर कहीं चोट या घाव होने पर घाव को कैसे पट्टी बांधे, कोई जहरीला जीव सांप, कीड़े मकोड़े आदि के द्वारा शरीर को काटने पर किस तरह से प्राथमिक उपचार करें, की जानकारी दी गई। डॉक्टर नरेश दलाल ने सर्दी के दिनों में प्रयोग किए जाने वाले गैस गीजर को बाथरूम से बाहर लगाने की सलाह दी। सर्दी से बचने के लिए कमरे में जलने वाली अंगीठी या छोटी भट्टी के प्रयोग को खतरनाक बताया। बच्चों को हर प्रकार के नशे से दूर रहने के लिए उदाहरण सहित सलाह दी। बच्चों को फास्ट फूड से दूर रहने व प्रतिदिन व्यायाम तथा सैर करने की सलाह दी। अधिक से अधिक पानी का सेवन करने व दूध तथा पौष्टिक भोजन की सलाह दी। प्राचार्य वेद प्रकाश ने बताया कि आजकल का जीवन तनाव से ग्रसित है। उन्होंने बच्चों को बोर्ड की परीक्षाओं के तनाव से दूर रहने के लिए उपाय बताएं। इस मौके पर योगिता, यशवंती, मुमताज, विजय कुमार, राहुल तिवारी, मनोज कुमार, आनंद, संदीप कुमार, राकेश कुमार, सुनील कुमार, विक्रम सिंह, परमजीत सिंह उपस्थित रहे।

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