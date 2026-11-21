{"_id":"6b0155d9bdaf9d412e0e751b","slug":"video-vice-chairperson-of-the-womens-commission-meena-parmar-visits-hansi-inspects-a-government-girls-school-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"हांसी दौरे पर महिला आयोग की उपाध्यक्ष मीना परमार, राजकीय कन्या स्कूल का निरीक्षण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हरियाणा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष मीना परमार ने शनिवार को हांसी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया और स्कूल में सफाई व्यवस्था, छात्राओं की सुरक्षा तथा शिक्षकों व विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान शौचालयों में गंदगी मिलने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधिकारियों को सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूल में आंतरिक शिकायत समिति के गठन और उसकी कार्यप्रणाली की भी जांच की। मीना परमार ने इस बात पर जोर दिया कि बेटियों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य महिला आयोग लगातार स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का दौरा कर रहा है ताकि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा से जुड़े इंतजामों की जांच की जा सके। पिछले पांच महीनों में उन्होंने स्वयं कई शिक्षण संस्थानों का दौरा किया है और छात्राओं से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों में अपनी समस्याएं बताने को लेकर झिझक को दूर करने के लिए, छात्राओं को महिला आयोग की ईमेल आईडी के साथ व्यक्तिगत मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराया गया है, ताकि वे बिना किसी डर के अपनी शिकायतें और समस्याएं आयोग तक पहुंचा सकें। उन्होंने बेटियों और महिलाओं को भरोसा दिलाया कि महिला आयोग हर महिला और बेटी की सहायता के लिए हमेशा तत्पर है। मीना परमार ने बताया कि महिला आयोग प्रदेश की जेलों का भी निरीक्षण कर रहा है। उन्होंने स्वयं अब तक पांच जेलों का दौरा किया है, जिनमें हिसार की जेल भी शामिल है। इस दौरान उन्होंने महिला कैदियों के रहने, खाने-पीने, स्वच्छता और उनके परिजनों से बातचीत की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि महिला आयोग महिलाओं के अधिकारों, सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहा है।

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