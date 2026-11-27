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स्टेट फाइनेंस कमीशन फंड से लाखों रुपये की बिना वाउचर ट्रांजैक्शन का मामला सामने आने के बाद हांसी के पंचायत विभाग में हड़कंप मच गया है। पंचायत समिति हांसी-प्रथम और विभिन्न ग्राम पंचायतों के बैंक खातों के स्टेटमेंट का मिलान करने पर यह अनियमितता उजागर हुई है। इस पूरे मामले की जांच अब मुख्यालय स्तर पर की जा रही है और विभाग ने संबंधित रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी है। दस्तावेजों के अनुसार, 10 से 15 नवंबर के बीच पंचायत समिति हांसी-प्रथम के SFC खाते से 14 अलग-अलग एंट्रियों के माध्यम से 1 करोड़ 5 लाख 75 हजार रुपये की राशि का भुगतान बिना वाउचर के किया गया। इसी तरह, ग्राम पंचायतों के खातों से 12 एंट्रियों के माध्यम से 57 लाख 66 हजार रुपये की ट्रांजैक्शन बिना वाउचर के दर्ज की गई। इस प्रकार, कुल मिलाकर 1 करोड़ 63 लाख 41 हजार रुपये की राशि की यह अनियमितता सामने आई है। इस संबंध में, BDPO हांसी-प्रथम ने 25 नवंबर को जिला परिषद हिसार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को एक पत्र भेजकर आगामी कार्रवाई के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस पत्र के साथ संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रस्तावों की प्रतियां भी संलग्न की गई हैं। बीडीपीओ अशोक मेहरा ने पुष्टि करते हुए बताया कि पंचायत समिति हांसी और आठ ग्राम पंचायतों के SFC खातों से यह लगभग 1 करोड़ 63 लाख रुपये की ट्रांजैक्शन बिना वाउचर के हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि पूरे मामले की जांच मुख्यालय स्तर पर चल रही है और विभाग द्वारा मांगी गई रिपोर्ट भेज दी गई है। जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बीडीपीओ अशोक मेहरा के अनुसार, हांसी-प्रथम के अलावा, ब्लॉक-2 में लगभग 5 लाख रुपये और नारनौंद में करीब 14 लाख रुपये की इसी तरह की ट्रांजैक्शन का मामला भी सामने आया है। इन नई जानकारियों के प्रकाश में, जांच का दायरा बढ़ने की प्रबल संभावना है।

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