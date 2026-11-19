{"_id":"6afea5ec2164e56c6d017066","slug":"video-police-tighten-the-net-on-drug-traffickers-in-hansi-search-operations-conducted-in-sulchani-and-moth-villages-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"हांसी में नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, सुलचानी व मोठ गांवों में सर्च अभियान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिला पुलिस द्वारा नशा तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। हांसी पुलिस नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस नशे की रोकथाम, युवाओं को नशे से दूर रखने और आमजन को इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने पर भी विशेष जोर दे रही है। इसी उद्देश्य से पुलिस गांवों में जागरूकता अभियान चला रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए समय-समय पर सर्च अभियान आयोजित कर रही है। इसी कड़ी में, थाना प्रभारी नारनौंद निरीक्षक जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में गांव सुलचानी व मोठ में एक विशेष सर्च अभियान चलाया गया। इस अभियान में बाहरी पुलिस बल के साथ डॉग स्क्वायड टीम को भी शामिल किया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पुलिस टीमों ने दोनों गांवों में अलग-अलग स्थानों पर पहुंचकर गहनता से जांच की। इस दौरान गांवों के संदिग्ध ठिकानों, खंडहरों, खाली प्लाटों, सुनसान स्थानों तथा अन्य संभावित ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया गया। पुलिस टीमों ने संदिग्ध स्थानों को बारीकी से खंगालते हुए किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए जांच की। हांसी पुलिस द्वारा नशा तस्करी के खिलाफ केवल गिरफ्तारी तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रखी जा रही है, बल्कि नशे के अवैध कारोबार से जुड़े संभावित नेटवर्क और संदिग्ध गतिविधियों पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस द्वारा समय-समय पर अलग-अलग गांवों एवं क्षेत्रों में सर्च अभियान चलाकर नशा तस्करी से जुड़े लोगों में कानून का भय पैदा करने तथा इस अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों के माध्यम से ग्रामीणों, युवाओं एवं आमजन को नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक और सामाजिक नुकसान के बारे में जानकारी दी जा रही है। पुलिस लोगों को समझा रही है कि नशा न केवल व्यक्ति का भविष्य बर्बाद करता है, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। युवाओं को नशे से दूर रहकर शिक्षा, खेल एवं सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पुलिस द्वारा लगातार सर्च अभियान चलाने और ग्रामीणों के बीच जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों का सकारात्मक असर गांवों में देखने को मिल रहा है। इन अभियानों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में नशे के अवैध कारोबार पर रोक लगाना, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करना और आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास को मजबूत करना है। हांसी पुलिस आमजन से अपील करती है कि नशे के खिलाफ इस मुहिम में पुलिस का सहयोग करें। यदि किसी व्यक्ति को अपने आसपास नशा तस्करी या किसी अन्य संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

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