{"_id":"6b04399b812a80f48f0a57ff","slug":"video-gang-issuing-fake-red-cross-certificates-busted-in-hansi-thousands-of-such-certificates-feared-to-have-been-issued-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"हांसी में फर्जी रेडक्रॉस सर्टिफिकेट गिरोह का पर्दाफाश, हजारों प्रमाण पत्र जारी होने की आशंका","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हांसी। फर्जी रेडक्रॉस एवं फर्स्ट एड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश होने के बाद सीआईए स्टाफ नारनौंद की टीम अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। पांच दिन के पुलिस रिमांड के दौरान गिरफ्तार आरोपी राजपाल से कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस ने पूछताछ के दौरान मामले से जुड़े दस्तावेज और अन्य सामान भी बरामद किया है। वहीं, जांच में इस फर्जीवाड़े से जुड़े कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं। पुलिस को आशंका है कि वर्ष 2023 से चल रहे इस गोरखधंधे के जरिए प्रदेशभर में हजारों फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए गए हो सकते हैं। पांच दिन का पुलिस रिमांड पूरा होने के बाद सीआईए टीम ने आरोपी राजपाल निवासी मतलोडा, जिला पानीपत को अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। पुलिस अब बरामद दस्तावेजों, बैंक खातों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच कर रही है। जांच का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि अब तक कितने फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए गए और कितने लोगों ने इनके आधार पर कंडक्टर लाइसेंस हासिल किए। 2500 रुपये लेकर व्हाट्सएप पर भेजा था सर्टिफिकेट मामले की शुरुआत हांसी के गांव ढाणी पीरान निवासी सुमेर सिंह की शिकायत से हुई थी। शिकायतकर्ता को कंडक्टर लाइसेंस बनवाने के लिए फर्स्ट एड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की जरूरत थी। ऑनलाइन सर्च के दौरान उसे सेंट जॉन एम्बुलेंस इंटरनेशनल एसोसिएशन की वेबसाइट मिली। आरोप है कि प्रमाण पत्र जारी करने के नाम पर उससे 2500 रुपये ऑनलाइन लिए गए और व्हाट्सएप के माध्यम से सर्टिफिकेट भेज दिया गया। जब सुमेर सिंह ने हिसार आरटीए कार्यालय में कंडक्टर लाइसेंस के लिए दस्तावेज जमा करवाए तो अधिकारियों ने प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए लाइसेंस जारी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस को शिकायत देकर अनिता, कोमल, शेखर, राजपाल और डॉ. मंजीत सिंह अरोड़ा सहित अन्य लोगों पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए। एसोसिएशन को प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति नहीं शिकायत की जांच के दौरान संबंधित विभागों से रिकॉर्ड जुटाया गया। इसमें सामने आया कि सेंट जॉन एम्बुलेंस इंटरनेशनल एसोसिएशन को फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति नहीं थी। हरियाणा परिवहन आयुक्त कार्यालय ने भी स्पष्ट किया कि एसोसिएशन कंडक्टर लाइसेंस के लिए मान्य फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत नहीं थी। इसके बाद हांसी सदर थाना पुलिस ने 13 अक्टूबर 2026 को धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही सीआईए सीआईए स्टाफ नारनौंद की टीम अब इस गिरोह के पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि फर्जी प्रमाण पत्र कहां तैयार किए जाते थे, पैसे किस माध्यम से लिए जाते थे और इस काम में कितने लोग शामिल थे। साथ ही उन लोगों की भी जांच की जा रही है, जिन्होंने इन प्रमाण पत्रों के आधार पर कंडक्टर लाइसेंस बनवाए हैं। वहीं, हांसी सीआईए इंचार्ज रविंदर सांगवान ने बताया कि मामले में शिकायत मिली थी, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। आरोपी से पूछताछ और बरामद दस्तावेजों के आधार पर पूरे नेटवर्क से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।

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