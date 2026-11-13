Hindi News
›
Video
›
Haryana
›
Hisar News
›
A youth injured in a stabbing incident in Hisar has succumbed to his injuries in the hospital; police are accused of negligence in their handling of the case.
{"_id":"6af6cf312113e6300504a786","slug":"video-a-youth-injured-in-a-stabbing-incident-in-hisar-has-succumbed-to-his-injuries-in-the-hospital-police-are-accused-of-negligence-in-their-handling-of-the-case-2026-11-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"हिसार में चाकू लगने से घायल युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम, पुलिस पर लगाया कारवाई में लापरवाही बरतने करने का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हिसार में चाकू लगने से घायल युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम, पुलिस पर लगाया कारवाई में लापरवाही बरतने करने का आरोप
चाकू लगने से घायल राजस्थान के चुरू जिले के गांव सादपुरा निवासी रोहतास की एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान वीरवार रात को मौत हो गई। परिजनों ने इस मामले में पुलिस पर ठीक तरह से कारवाई न करने का आरोप लगाया। इस मामले में आज सुबह कई गांव के ग्रामीण अस्पताल में एकत्रित हुए। ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाने की चेतावनी दी तो यह सूचना पाकर पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा। पुलिस ने परिजनों की सभी मांगों को मानने का आश्वासन दिया जिस पर परिजन शव लेने को तैयार हो गए।
परिजनों ने बताया कि 10 नवंबर को रोहतास अन्य यु युवकों के साथ घिराय गांव में गाड़ी में तूड़ा लेने आया था। लौटते समय गांव बालसमंद से गालड़ रोड पर उसके साथ आए गालड़ निवासी अजय और रोहित ने चाकू मार दिया। वह घायल रोहतास को हिसार के एक निजी अस्पताल में लेकर आए जहां वीरवार रात को उसने दम तोड़ दिया।
परिजनों ने आरोप लगाया कि मौके पर चार आरोपी थे जबकि पुलिस ने दो के खिलाफ ही प्राथमिक की दर्ज की। इसके अलावा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर रिमांड पर भी नहीं लिया और जेल भेज दिया। इस मामले के साजिशकर्ता को मामले में शामिल ही नहीं किया गया। परिजनों ने एक महिला पर भी आरोप लगाया कि वह साजिश कर्ता को बचाने के लिए दबाव बना रही है। साथ ही परिजनों ने मामले की जांच सीआईए से करवाने की भी मांग की।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।