हिसार में चाकू लगने से घायल युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम, पुलिस पर लगाया कारवाई में लापरवाही बरतने करने का आरोप

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चाकू लगने से घायल राजस्थान के चुरू जिले के गांव सादपुरा निवासी रोहतास की एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान वीरवार रात को मौत हो गई। परिजनों ने इस मामले में पुलिस पर ठीक तरह से कारवाई न करने का आरोप लगाया। इस मामले में आज सुबह कई गांव के ग्रामीण अस्पताल में एकत्रित हुए। ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाने की चेतावनी दी तो यह सूचना पाकर पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा। पुलिस ने परिजनों की सभी मांगों को मानने का आश्वासन दिया जिस पर परिजन शव लेने को तैयार हो गए। परिजनों ने बताया कि 10 नवंबर को रोहतास अन्य यु युवकों के साथ घिराय गांव में गाड़ी में तूड़ा लेने आया था। लौटते समय गांव बालसमंद से गालड़ रोड पर उसके साथ आए गालड़ निवासी अजय और रोहित ने चाकू मार दिया। वह घायल रोहतास को हिसार के एक निजी अस्पताल में लेकर आए जहां वीरवार रात को उसने दम तोड़ दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि मौके पर चार आरोपी थे जबकि पुलिस ने दो के खिलाफ ही प्राथमिक की दर्ज की। इसके अलावा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर रिमांड पर भी नहीं लिया और जेल भेज दिया। इस मामले के साजिशकर्ता को मामले में शामिल ही नहीं किया गया। परिजनों ने एक महिला पर भी आरोप लगाया कि वह साजिश कर्ता को बचाने के लिए दबाव बना रही है। साथ ही परिजनों ने मामले की जांच सीआईए से करवाने की भी मांग की।

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