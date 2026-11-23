{"_id":"6b043b2388cd9de8810293d3","slug":"video-yoga-sessions-organized-at-the-police-lines-to-help-police-personnel-stay-stress-free-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"पुलिसकर्मियों को तनावमुक्त रखने के लिए पुलिस लाइन में कराया योगाभ्यास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फतेहाबाद।पुलिसकर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के उद्देश्य से रविवार को पुलिस लाइन फतेहाबाद में योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक निकिता खट्टर के दिशा-निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम की निगरानी लाइन अधिकारी निरीक्षक गुलवीर सिंह ने की। इस दौरान पुलिसकर्मियों को नियमित योगाभ्यास करने और तनावमुक्त जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण और आपातकालीन परिस्थितियों में लगातार काम करना पड़ता है। लंबे समय तक ड्यूटी और काम के दबाव के कारण उन्हें शारीरिक थकान के साथ मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में योग उनके लिए काफी लाभकारी साबित हो सकता है। नियमित योगाभ्यास से शरीर को स्वस्थ रखने के साथ एकाग्रता, धैर्य और आत्मविश्वास बढ़ाने में भी मदद मिलती है। एसपी निकिता खट्टर ने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए शारीरिक फिटनेस के साथ मानसिक मजबूती भी जरूरी है। स्वस्थ और तनावमुक्त पुलिसकर्मी अधिक सतर्कता एवं जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी कर सकते हैं। उन्होंने पुलिसकर्मियों को नियमित योग करने, संतुलित आहार लेने और दिनचर्या में स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का संदेश दिया। लाइन अधिकारी निरीक्षक गुलवीर सिंह ने भी पुलिसकर्मियों को योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया। पुलिस विभाग का उद्देश्य पुलिसकर्मियों को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखना है, ताकि वे बेहतर तरीके से आमजन की सेवा और सुरक्षा कर सकें।

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