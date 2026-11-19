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Villagers in Fatehabad blocked a road; they are outraged over the failure to arrest the accused in a case involving the abuse of a female student.
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फतेहाबाद में ग्रामीणों ने किया रोड जाम, छात्रा से गलत काम मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर भड़के ग्रामीण
भूना के नए बस स्टैंड के पास आज एक गांव के ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के द्वारा फतेहाबाद चंडीगढ़ हाईवे पर जाम लगा दिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गांव की 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा से हुए गलत काम से जुड़े मामले में चार दिन पहले केस दर्ज होने के बावजूद अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक रोड जाम नहीं खोलेंगे। भूना पुलिस जाम खुलवाने के लिए लोगों को समझाने में जुटी है। मामला की गम्भीरता को देखते हुए डीएसपी नर सिंह मौके पर पहुँचे हुए हैं।ग्रामीण विकास ने गम्भीर आरोप लगाते हुए बताया कि 14 वर्षीय छात्रा को कथित तौर पर नशा देकर किसी के सामने सौंपा गया और सौंपने वाली खुद उसकी मां थी।
चार दिन पहले एफआईआर दर्ज होने के बाद छात्रा को सेफ हाउस भेज दिया गया, लेकिन छात्रा की मां और दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। इसी मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना और सड़क जाम लगाया है।इससे पहले के घटनाक्रम में पुलिस ने 10वीं कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ और दबाव बनाने के आरोप में 45 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। थाना प्रभारी कंवर सिंह के मुताबिक मंगलवार को छात्रा की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू की गई, अब सीडब्यूसी में ब्यान दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है।
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