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बेहोश युवक के लिए फरिश्ता बनी पुलिस, चौकी प्रभारी ने अपनी जेब से भरवाया इलाज का खर्च
फतेहाबाद। वर्दी का फर्ज निभाने के साथ इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए पुलिस ने बेहोशी की हालत में मिले एक व्यक्ति की मदद कर उसे नया सहारा दिया। पुलिसकर्मियों ने न केवल उसे तुरंत नागरिक अस्पताल पहुंचाया, बल्कि हुडा पुलिस चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक सुरेंद्र कुमार ने अपनी जेब से उसके इलाज का खर्च भी उठाया। उपचार के बाद पुलिस ने उसके परिजनों का पता लगाकर उसे सकुशल उनके हवाले कर दिया।
चौकी प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि शुक्रवार सुबह नई सब्जी मंडी के सामने एक व्यक्ति के मोटरसाइकिल पर बेहोश होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उसे नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया। जांच में उसकी पहचान विकास निवासी गांव उदयपुर, जिला जींद के रूप में हुई। वह ग्रुप-डी कर्मचारी है। पुलिस प्रवक्ता विनोद के मुताबिक मिर्गी का दौरा पड़ने के कारण वह बेहोश हो गया था। व्यक्ति की हालत को देखते हुए चौकी प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने उसके उपचार का खर्च स्वयं वहन किया। दूसरी ओर, पुलिस टीम ने उसके परिजनों से संपर्क किया। उपचार के बाद विकास के भाई नवीन कुमार और जगदीप सिंह अस्पताल पहुंचे, जिन्हें विकास को सकुशल सौंप दिया गया।
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