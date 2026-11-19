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नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फतेहाबाद पुलिस ने चार आरोपियों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने महिला समेत दो आरोपियों के 10 वाहन फ्रीज करवाए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 40 लाख 68 हजार रुपये है। वहीं, दो अन्य आरोपियों को पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत एक साल तक जेल में निरुद्ध रखने के आदेश जारी करवाए गए हैं। वाहनों को फ्रीज करने के आदेशों को सक्षम प्राधिकारी सेफमा नई दिल्ली से मंजूरी मिल गई है। एएसपी दिव्यांशी सिंगला ने बताया कि सीआईए रतिया प्रभारी उपनिरीक्षक प्रदीप कुमार की टीम ने महिला आरोपी प्रिया रानी निवासी गांव मेहमड़ा की संपत्तियों की जांच के बाद उसके नौ वाहन फ्रीज करवाए हैं। इनमें दो महिंद्रा स्कॉर्पियो, एक हुंडई क्रेटा, एक किया सेल्टोस, एक होंडा सिविक, एक हुंडई इयॉन, एक ट्रैक्टर और दो एक्टिवा शामिल हैं। इनकी कीमत करीब 39 लाख 40 हजार रुपये आंकी गई है। दूसरी कार्रवाई में दरियापुर पुलिस चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक बलवान सिंह की टीम ने गांव कुकड़ावाली निवासी मुकेश कुमार की होंडा सिटी कार फ्रीज करवाई है। इसकी कीमत करीब एक लाख 28 हजार रुपये है। आरोपी को 27.83 ग्राम हेरोइन के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ राजस्थान में भी नशा तस्करी के मामले दर्ज हैं। दो नशा तस्कर अब रहेंगे जेल गुरुनानकपुरा चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक रजत की ओर से तैयार प्रस्तावों के आधार पर बब्लू निवासी गुरुनानकपुरा मोहल्ला और अतुल उर्फ आशु निवासी रामदासिया मोहल्ला, फतेहाबाद को पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत एक साल तक निरुद्ध रखने के आदेश जारी हुए हैं। दोनों आरोपी हेरोइन तस्करी से जुड़े मामलों में हिसार जेल में बंद हैं। जिले में 1063 नशा तस्कर गिरफ्तार एएसपी ने बताया कि वर्ष 2026 में अब तक पुलिस 1063 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा 45 आरोपियों की 7 करोड़ 59 लाख 30 हजार 499 रुपये की चल-अचल संपत्ति फ्रीज करवाई गई है।

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