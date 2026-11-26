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जिले में वॉलीबाल खेल को बढ़ावा देने और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर अपनी क्षमता दिखाने का अवसर देने के लिए जिला वॉलीबाल संघ की ओर से महिला और पुरुष वर्ग की टीमों का चयन किया गया है। गांव किरढान के खेल स्टेडियम में आयोजित ट्रायल के आधार पर दोनों वर्गों में 14-14 खिलाड़ियों को टीम में जगह मिली है। चयनित खिलाड़ी 27 से 29 नवंबर तक गांव रेवाड़ा, सोनीपत में होने वाली राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबाल चैंपियनशिप में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिला वॉलीबाल संघ के प्रधान देवेंद्र दहिया और महासचिव अनुप भाकर ने बताया कि खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल आयोजित किया गया था। इसमें खिलाड़ियों ने अपनी खेल प्रतिभा, तकनीक और प्रदर्शन के आधार पर टीम में जगह बनाने के लिए जोर आजमाइश की। ट्रायल के बाद कुल 28 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। चयन प्रक्रिया में युवा प्रतिभाओं को भी अवसर दिया गया है, ताकि वे बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा साबित कर सकें। ट्रायल के दौरान संघ के कोच जयप्रकाश, कोच सोनू, प्रवक्ता अमित गोदारा और प्रवक्ता संदीप कुमार मौजूद रहे। चयनित खिलाड़ियों को प्रतियोगिता की तैयारी के लिए बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई गई है। पुरुष वर्ग में इन खिलाड़ियों को मिली जगह पुरुष वर्ग की टीम में सुनील, अजय, विवेक, आदित्य, मानिक, प्रिंस भादू, समर, चंकित, योगेश, पंकज, कौशल, सुमित, अमित और नवीन का चयन किया गया है। महिला वर्ग की टीम में ये खिलाड़ी शामिल महिला वर्ग में प्रिया, चुटकी, खुशबू, रकीना, दीक्षा, इशिका, पूजा, दीक्षा, शीतल, काजल, पायल, प्रतिज्ञा, मानवी और अमीना को चुना गया है।

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