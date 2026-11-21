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ऑनलाइन निवेश में अधिक मुनाफे का लालच देकर देश-विदेश के लोगों से साइबर ठगी करने वाले नेटवर्क का फतेहाबाद पुलिस ने पर्दाफाश किया है। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने सेक्टर-4 स्थित सोमा सिटी मार्केट की दूसरी मंजिल पर बने कार्यालय में छापेमारी कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान हिसार जिले के गांव चिकनवास निवासी अमित के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से 56 एटीएम कार्ड, 17 बैंक पासबुक समेत बड़ी संख्या में बैंकिंग दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिव्यांशी सिंगला ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस अधीक्षक निकिता खट्टर के दिशा-निर्देश पर साइबर अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत 20 नवंबर को पीएसआई सतीश कुमार के नेतृत्व में साइबर पुलिस टीम संदिग्ध बैंक खातों और सिम प्वाइंट ऑफ सेल की जांच कर रही थी। इस दौरान सूचना मिली कि सोमा सिटी मार्केट स्थित कार्यालय से ऑनलाइन निवेश के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। पुलिस ने सर्च वारंट लेकर कार्यालय में छापेमारी की तो आरोपी लैपटॉप और मोबाइल के जरिये बैंक खातों का लेनदेन करता मिला। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य खुद को निवेश कंपनियों का प्रतिनिधि बताकर लोगों को अधिक मुनाफे का झांसा देते थे और अलग-अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करवाते थे। आरोपी मैट्रिक्स और फर्स्ट पे डिजिटल पैनल पर बैंक खाते जोड़ने और उनमें आने वाली रकम का मिलान करने का काम करता था। किसी खाते के साइबर ठगी में इस्तेमाल होने की शिकायत मिलने पर पुलिस उसे फ्रीज कर देती थी तो आरोपी उस खाते को पैनल से हटाकर दूसरा खाता जोड़ देते थे। रकम एटीएम और सीएससी केंद्रों के माध्यम से निकलवाने की बात भी सामने आई है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने दो लैपटॉप, 56 एटीएम कार्ड, 17 बैंक पासबुक, सात चेकबुक, नौ मोहरें, दो गूगल पे पीओएस मशीन और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। डिजिटल पैनल, टेलीग्राम ग्रुप और स्क्रीनशॉट से जुड़े साक्ष्य भी कब्जे में लिए गए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी निवेश संबंधी आवश्यक लाइसेंस और दस्तावेज पेश नहीं कर सका। इस मामले में थाना साइबर क्राइम फतेहाबाद में अभियोग संख्या 88 के तहत धारा 318(4), 61 बीएनएस और 66डी आईटी एक्ट में केस दर्ज किया गया है। पुलिस अन्य संदिग्धों, बैंक खाताधारकों और करोड़ों के संभावित लेनदेन की कड़ियां खंगाल रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अपना बैंक खाता किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल न करने दें और साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 पर शिकायत दर्ज करवाएं।

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