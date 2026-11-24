Hindi News
›
Video
›
Haryana
›
Fatehabad News
›
On the fourth day of the Shrimad Bhagavat Katha, the birth anniversary of Lord Krishna was celebrated; devotees were filled with devotional fervor.
{"_id":"6b0562383d9c7e096e03f093","slug":"video-on-the-fourth-day-of-the-shrimad-bhagavat-katha-the-birth-anniversary-of-lord-krishna-was-celebrated-devotees-were-filled-with-devotional-fervor-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"श्रीमद्भागवत कथा के चतुर्थ दिवस पर मनाया गया श्रीकृष्ण जन्मोत्सव, श्रद्धा से झूमे श्रद्धालु","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
श्रीमद्भागवत कथा के चतुर्थ दिवस पर मनाया गया श्रीकृष्ण जन्मोत्सव, श्रद्धा से झूमे श्रद्धालु
गांव बिढ़ाईखेड़ा के सेवा सदन में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के चतुर्थ दिवस पर श्रीकृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम व श्रद्धा भाव से मनाया गया। परम श्रद्धेय आचार्य अरविंद किशोर शरण के मुखारविंद से कथा श्रवण करने के लिए आसपास के गांवों से श्रद्धालु पहुंचे। पूरा पंडाल जय कन्हैया लाल की जयघोष से गूंज उठा। कार्यक्रम की शुरुआत में पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली ने पत्नी सहित पूजन कर आशीर्वाद लियाम
कथा के दौरान आचार्य ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म की कथा का भावपूर्ण वर्णन किया। जैसे ही नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की धुन बजी, श्रद्धालु झूम उठे। भगवान बाल कृष्ण की मनमोहक झांकी सजाई गई। श्रद्धालुओं ने फूलों की वर्षा कर व भजन-कीर्तन कर जन्मोत्सव की खुशियां मनाईं।
आचार्य ने कहा कि कथा श्रवण से जीवन में भक्ति, शांति और सकारात्मकता का संचार होता है। श्रीकृष्ण का जीवन हमें धर्म, प्रेम और कर्तव्य का संदेश देता है। भागवत कथा केवल सुनने की नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारने की कथा है।
उन्होंने कहा कि जहां भक्ति होती है, वहां भगवान स्वयं आते हैं। कथा के बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा गीत सुनाया
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।