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गांव बिढ़ाईखेड़ा के सेवा सदन में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के चतुर्थ दिवस पर श्रीकृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम व श्रद्धा भाव से मनाया गया। परम श्रद्धेय आचार्य अरविंद किशोर शरण के मुखारविंद से कथा श्रवण करने के लिए आसपास के गांवों से श्रद्धालु पहुंचे। पूरा पंडाल जय कन्हैया लाल की जयघोष से गूंज उठा। कार्यक्रम की शुरुआत में पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली ने पत्नी सहित पूजन कर आशीर्वाद लियाम कथा के दौरान आचार्य ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म की कथा का भावपूर्ण वर्णन किया। जैसे ही नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की धुन बजी, श्रद्धालु झूम उठे। भगवान बाल कृष्ण की मनमोहक झांकी सजाई गई। श्रद्धालुओं ने फूलों की वर्षा कर व भजन-कीर्तन कर जन्मोत्सव की खुशियां मनाईं। आचार्य ने कहा कि कथा श्रवण से जीवन में भक्ति, शांति और सकारात्मकता का संचार होता है। श्रीकृष्ण का जीवन हमें धर्म, प्रेम और कर्तव्य का संदेश देता है। भागवत कथा केवल सुनने की नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारने की कथा है। उन्होंने कहा कि जहां भक्ति होती है, वहां भगवान स्वयं आते हैं। कथा के बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। इस दौरान स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा गीत सुनाया

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