{"_id":"6adb3a232d8719c55800ec4a","slug":"video-mla-jarnail-singh-inspected-the-grain-market-and-listened-to-the-concerns-of-farmers-and-laborers-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"विधायक जरनैल सिंह ने अनाज मंडी का किया निरीक्षण, किसानों-मजदूरों की सुनीं समस्याएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रतिया। रतिया के विधायक जरनैल सिंह ने शुक्रवार को रतिया अनाज मंडी का निरीक्षण कर धान खरीद और उठान व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों और मजदूरों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। साथ ही संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने और धान उठान में तेजी लाने के निर्देश दिए। विधायक जरनैल सिंह ने बताया कि मंडी में करीब 70 प्रतिशत धान का उठान हो चुका है, जबकि शेष धान का उठान भी जल्द पूरा करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उठान प्रक्रिया में तेजी आने से मंडी में फसल का दबाव कम होगा और किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को उनकी उपज बेचने में किसी प्रकार की दिक्कत न आए, इसके लिए खरीद और उठान व्यवस्था को सुचारू बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विधायक ने कहा कि किसान और मजदूर कृषि व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। मंडी में फसल लेकर आने वाले किसानों और खरीद प्रक्रिया में जुटे मजदूरों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि धान खरीद, उठान और मंडी की अन्य व्यवस्थाओं से संबंधित समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करवाया जाएगा। व्यापारियों से भी की मुलाकात निरीक्षण के बाद विधायक जरनैल सिंह ने व्यापार मंडल के प्रधान दर्शन गर्ग के कार्यालय में व्यापारियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिया। इस अवसर पर मार्केट कमेटी के सचिव ओमप्रकाश चहल, सुरेश झाम्ब, ब्लॉक समिति के पूर्व अध्यक्ष केवल मेहता, व्यापार मंडल अध्यक्ष दर्शन गर्ग, पूर्व प्रधान रमेश गर्ग पप्पू सहित अन्य व्यापारी और खरीद एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे।

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