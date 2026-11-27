{"_id":"6b08fbbf130c8946be08507a","slug":"video-miscreants-run-amok-from-jawahar-chowk-to-khatu-shyam-temple-in-fatehabad-smash-windows-of-15-vehicles-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"फतेहाबाद के जवाहर चौक से खाटू श्याम मंदिर तक शरारती तत्वों का उत्पात, 15 गाड़ियों के शीशे तोड़े","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर में वीरवार देर रात शरारती तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। जवाहर चौक से लेकर खाटू श्याम मंदिर तक सड़क किनारे खड़ी करीब 15 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। शरारती तत्वों ने एक-एक कर वाहनों को निशाना बनाया। किसी गाड़ी का अगला शीशा तोड़ा गया तो किसी का पिछला, जबकि कई गाड़ियों के साइड वाले शीशे भी क्षतिग्रस्त कर दिए गए। सुबह जब वाहन मालिक अपने घरों से बाहर निकले और गाड़ियों की हालत देखी तो उनके होश उड़ गए। कार मालिक पवन ने बताया कि क्षेत्र में सड़क किनारे खड़ी करीब 15 गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। रात के समय हुई इस वारदात से वाहन मालिकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। एक साथ इतनी गाड़ियों को निशाना बनाए जाने से क्षेत्र के लोगों में रोष और भय का माहौल है। लोगों को चिंता सता रही है कि यदि रात के समय इस तरह शरारती तत्व बेखौफ घूमकर वाहनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं तो उनकी सुरक्षा कैसे होगी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस को सूचना दी गई है। अब पुलिस के सामने आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने की चुनौती है। पुलिस आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की बात कह रही है, ताकि वारदात को अंजाम देने वालों का सुराग लगाया जा सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। अब देखना होगा कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों तक कब पहुंचती है।

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