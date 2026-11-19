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In Fatehabad, the road constructed from Jamalpur village to Damkora broke down immediately after its completion; locals have raised questions regarding its quality.
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फतेहाबाद में गांव जमालपुर से दमकोरा तक बनी सड़क बनने के तुरंत बाद टूटी, लोगो ने गुणवत्ता पर उठाए सवाल
गांव जमालपुर से दमकोरा की ओर जाने वाली सड़क निर्माण कार्य में कथित अनियमितताओं और घटिया सामग्री के इस्तेमाल को लेकर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। इस संबंध में गांव जमालपुर निवासी गेजू सैनी व अन्य ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए सड़क की गुणवत्ता और जल्द टूटने पर सवाल खड़े किए हैं।
ग्रामीणों के अनुसार, यह सड़क लगभग 20 से 25 दिन पहले ही बनकर तैयार हुई है और इसकी लंबाई करीब डेढ़ किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक, यह मार्ग मार्केटिंग बोर्ड द्वारा लगभग 64 लाख रुपये की लागत से बनाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण के महज कुछ ही समय बाद सड़क टूटने लगी है, जिससे इसके निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर संदेह पैदा हो गया है।
मामले को लेकर गांव के गेजू सैनी, मोना, बलबीर, ऋषि और सुरेश सहित अन्य लोगों ने नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है और तय मानकों के अनुसार काम नहीं किया गया, जिसके चलते यह इतनी जल्दी क्षतिग्रस्त हो गई।
उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने तथा सड़क को बढ़िया तरीके से दोबारा बनवाने की मांग की है, ताकि क्षेत्र के लोगों को आवागमन में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस बारे में मार्केटिंग बोर्ड के कार्यकारी अभियंता आनंद कुमार ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी, जांच के बाद आगामी कार्यवाही की जाएगा और सड़क को ठीक करवाया जाएगा।
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