{"_id":"6b0028adba200d43e9073fd5","slug":"video-in-fatehabad-if-trash-is-dumped-in-the-open-action-will-be-taken-against-both-the-shopkeeper-and-the-police-sub-inspector-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"फतेहाबाद में खुले में कचरा फेंका तो दुकानदार के साथ दरोगा पर भी गिरेगी गाज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर में स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर परिषद ने अब सख्ती शुरू कर दी है। खुले में कचरा डालने वालों के साथ-साथ सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में रतिया चुंगी स्थित कपड़े की एक दुकान के संचालक और मॉडल टाउन के दरोगा को नोटिस जारी किया गया है। नगर परिषद ने स्पष्ट किया है कि सफाई व्यवस्था में लापरवाही मिलने पर संबंधित कर्मचारियों का वेतन भी काटा जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के सिटी इंचार्ज कुमार सौरभ ने बताया कि शहर में सफाई व्यवस्था की नियमित निगरानी की जा रही है। निरीक्षण के दौरान मॉडल टाउन में सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं मिलने पर संबंधित दरोगा को नोटिस दिया गया है। उन्होंने कहा कि डंपिंग प्वाइंट पर कचरा मिलने की स्थिति में संबंधित क्षेत्र का दरोगा जिम्मेदार होगा। इस संबंध में पहले ही कर्मचारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि सफाई में लापरवाही बरतने पर वेतन कटौती की कार्रवाई की जाएगी। कुमार सौरभ ने बताया कि शहर में कोई भी दुकानदार या नागरिक खुले में कचरा फेंकता पाया गया तो उसे नोटिस जारी किया जाएगा। रतिया चुंगी स्थित कपड़े की दुकान के संचालक को भी इसी मामले में नोटिस दिया गया है। नगर परिषद का उद्देश्य शहर को साफ-सुथरा रखना और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डालने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है। दूसरी ओर, शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नगर परिषद की ओर से एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। परिषद ने करीब 45 लाख रुपये की लागत से यह मशीन खरीदी है। इसके माध्यम से हवा में मौजूद धूल के कणों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

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