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In Fatehabad, a tractor-trolley loaded with bales of crop residue overturned, resulting in the death of a man who was a father of two children.
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फतेहाबाद में पराली की गांठों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, दो बच्चों के पिता की मौत
नेशनल हाइवे पर गांव धांगड़ में बुधवार देर रात पराली की गांठों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक 30 वर्षीय अमरीक की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई। मृतक गांव एमपी रोही का रहने वाला था और दो बच्चों का पिता था।
अमरीक बुधवार देर शाम खेतों से पराली की गांठें लेकर ट्रैक्टर-ट्रॉली से राजस्थान के भादरा के लिए निकला था। रास्ते में गांव धांगड़ के पास अचानक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित हो गई और हाईवे पर पलट गई। हादसे के दौरान अमरीक ट्रैक्टर के नीचे दब गया। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर-ट्रॉली को हटवाया। इसके बाद चालक को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
मृतक के भाई अवतार ने बताया कि अमरीक बुधवार देर शाम पराली की गांठें लेकर ट्रैक्टर-ट्रॉली से निकला था। हादसे की सूचना मिलने के बाद परिवार में मातम छा गया। अमरीक की मौत से दो मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया।
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