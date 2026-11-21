{"_id":"6b0178220248ec5658051cbe","slug":"video-farmers-in-haryana-are-left-longing-for-fertilizers-seeds-and-water-while-the-chief-minister-remains-preoccupied-with-punjab-politics-sunaina-chautala-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"खाद-बीज, पानी को तरस रहा हरियाणा का किसान, मुख्यमंत्री पंजाब की सियासत में मशगूल : सुनैना चौटाला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फतेहाबाद। एक तरफ प्रदेश की भाजपा सरकार किसानों की धान एमएसपी पर खरीदने के बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर अन्नदाता को अपनी फसल औने-पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आज हरियाणा में किसान अपने हकों के लिए सडक़ों पर उतरने को मजबूर हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश की जनता को भगवान भरोसे छोडक़र पंजाब के चुनावों में व्यस्त हैं। यह बात इनेलो महिला प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला ने शनिवार को फतेहाबाद के योग नगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। इस अवसर पर सुनैना चौटाला के नेतृत्व में पार्टी की नीतियों में आस्था जताते हुए क्षेत्र के कई प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ इनेलो की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में पूर्व पार्षद सुभाष रॉयल ने अपने समर्थकों सहित भाजपा छोडक़र इनेलो में शामिल होने की घोषणा की। इनके अलावा बलजीत मूंड, राजेन्द्र सिंह ढाका कैंटर यूनियन प्रधान, नरेश मूंड, देवीलाल मूंड, सतीश, अजय, सेवा राम, सुभाष मुंड, हरीश भाकर, नवीन रायल, कमल धुधवाल, रोहताश कस्वां, मुकेश बाना, नरेश कस्वां, संदीप कुमार, पवन, चन्द्रमोहन बिश्नोई, कृष्ण कुमार, रौनक धुधवाल, संदीप ढाका, पंकज कम्पानी ने विधिवत रूप से इनेलो का दामन थामा। सुनैना चौटाला ने सभी नवागंतुकों का पार्टी में स्वागत करते हुए उन्हें संगठन में पूरा मान-सम्मान देने का भरोसा दिलाया।

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