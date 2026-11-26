{"_id":"6b07b1c70b4948aa150dc06e","slug":"video-contingent-from-tohana-in-fatehabad-has-departed-for-the-tikri-border-on-the-sixth-anniversary-of-the-farmers-movement-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"फतेहाबाद के टोहाना से किसान आंदोलन की छठी बरसी पर जत्था टिकरी बॉर्डर रवाना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

किसान आंदोलन की छठी बरसी के मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा का जत्था दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। जत्था टोहाना रेलवे स्टेशन से नारेबाजी करते हुए रवाना हुआ। इस मौके पर किसान नेता जगतार सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि छह साल पहले किसान दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों को लेकर डटे थे और आज भी उनकी मांगे अधूरी हैं। किसानों ने कहा, दिल्ली चलो, टिकरी बॉर्डर चलो का आह्वान करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने फसलों की एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने की मांग उठाई। किसानों ने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, संघर्ष जारी रहेगा। इस दौरान किसानों ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। हाथों में किसान संगठनों के झंडे लिए किसान उत्साह के साथ रवाना हुए।

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