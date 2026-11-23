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फतेहाबाद। श्रीगुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सोमवार को शहर में श्रद्धा और उत्साह के साथ भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। गुरुद्वारा जगजीवनपुरा से शुरू हुए नगर कीर्तन में सिख समाज के श्रद्धालुओं के साथ शहर के अन्य लोगों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया। नगर कीर्तन के दौरान गुरबाणी के गायन से वातावरण भक्तिमय हो गया। शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए नगर कीर्तन का जगह-जगह पुष्प वर्षा और स्वागत के साथ अभिनंदन किया गया। नगर कीर्तन में शामिल श्रद्धालु गुरबाणी का गुणगान करते हुए आगे बढ़े। इस दौरान गुरु नानक देव की शिक्षाओं को याद करते हुए लोगों को उनके बताए मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया। श्रद्धालुओं में प्रकाश पर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। पूरे आयोजन के दौरान शहर में धार्मिक और उल्लासपूर्ण माहौल बना रहा। गुरु सिंह सभा के सदस्य महेंद्र सिंह वधवा ने बताया कि प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 11 नवंबर से 21 नवंबर तक शहर में प्रतिदिन प्रभात फेरियां निकाली गईं। इन प्रभात फेरियों में श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। उन्होंने बताया कि रविवार को गुरुद्वारा जगजीवनपुरा में श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ किया गया था, जिसका समापन मंगलवार 24 नवंबर को प्रकाश पर्व के दिन होगा। प्रकाश पर्व को लेकर गुरुद्वारे में विशेष धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। -

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