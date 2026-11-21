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A farmer, who was sitting on a protest against police action in Fatehabad, has died by suicide; his family members have arrived outside the Mini Secretariat with his body.
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फतेहाबाद में पुलिस कार्रवाई के खिलाफ धरने पर बैठे किसान ने की आत्महत्या, शव लेकर लघु सचिवालय के बाहर पहुंचे परिजन
लघु सचिवालय के बाहर दिवाली से पूर्व न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठे किसान ने उत्तराखंड में जाकर नशीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली हैं।
किसान दलबीर सिंह अपनी पत्नी व पांच बच्चों के लोन के मामले को लेकर धरने पर बैठा था, जानकारी के अनुसार दलबीर सिंह ने हिसार से एक ट्रक लोन कर लिया था।
इस फाइनेंस कंपनी से उसने लोन लिया था उसे कंपनी के अधिकारियों ने लोन की 11 लाख 11000 रुपए की राशि में से ₹6 लाख रुपये की राशि खुद के खाते में रख ली थी।
जिस कारण उनका आपस में विवाद चल रहा था उसी फैसले को लेकर फाइनेंस कंपनी के अधिकारी पैसे देने से मुकर गए।
जिस कारण वह लघु सचिवालय के बाहर धरने पर पहुंचकर न्याय की मांग कर रहा था।
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