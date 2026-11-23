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मनोज की मौत के बाद भड़का ग्रामीणों का गुस्सा, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर लगाया जाम
चरखी दादरी।
गांव महराणा में मनोज पर हुए जानलेवा हमले के बाद रोहतक पीजीआई में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत से ग्रामीणों में रोष फैल गया। सोमवार को सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने महराणा में अंडरपास के पास जाम लगा दिया। जाम के कारण मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और दोनों तरफ वाहनों की कतारें लग गईं।
ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हमले में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। सूचना मिलने पर डीएसपी कप्तान सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति संभालने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारियों के सामने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई।
गौरतलब है कि 20 नवंबर की रात गांव महराणा में पशुओं के प्लाट के पास सो रहे मनोज पर कुल्हाड़ी और लाठी-डंडों से हमला किया गया था। मामले में उसके भाई सुखबीर की शिकायत पर पांच नामजद आरोपियों और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। गंभीर रूप से घायल मनोज को पीजीआई रोहतक में भर्ती करवाया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
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