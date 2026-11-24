{"_id":"6b056ae36dbdc2169f01739e","slug":"video-congress-stages-a-show-of-strength-in-charkhi-dadri-to-protest-against-issues-regarding-pearl-millet-bajra-prices-and-the-bhavantar-price-gap-compensation-scheme-randeep-surjewala-speaks-out-forcefully-at-the-new-grain-market-anaj-mandi-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"चरखी-दादरी में बाजरे के भाव और भावांतर योजना में गड़बड़ी के विरोध में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, नई अनाज मंडी में गरजे रणदीप सुरजेवाला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नई अनाज मंडी में बाजरा उत्पादक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम दाम मिलने और भावांतर भरपाई योजना में कथित अनियमितताओं के चलते हो रहे आर्थिक नुकसान के विरोध में कांग्रेस की ओर से विशाल धरना दिया गया। इस दौरान पार्टी नेताओं ने सरकार की किसान नीतियों पर सवाल उठाते हुए कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। धरने को संबोधित करने पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए, लेकिन मौजूदा नीतियों के कारण अन्नदाता आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने बाजरा खरीद और भावांतर योजना से जुड़े मुद्दों को लेकर किसानों की आवाज बुलंद की। साथ ही किसानों से इस मुहिम में बढ़-चढ़कर भागीदारी करने और अपने अधिकारों के लिए एकजुट होने की अपील की। सभा में वक्ताओं ने कहा कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, जबकि फसलों के उचित दाम नहीं मिलने से किसानों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। बाजरे की बिक्री में एमएसपी और बाजार भाव के बीच अंतर का खामियाजा उत्पादकों को भुगतना पड़ रहा है। भावांतर योजना का लाभ देने में सामने आ रही दिक्कतों का भी समाधान करने की मांग उठाई गई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील कुमार, पूर्व विधायक धर्मपाल सांगवान, रणसिंह मान, सुरेंद्र परमार, बवानी खेड़ा के पूर्व विधायक रामकिशन फौजी सहित अनेक वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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