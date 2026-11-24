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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं आज भी पूरी मानवता को सत्य, सेवा, समानता और भाईचारे का संदेश देती हैं। उनकी शिक्षाएं समाज को सद्भाव और मानव कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। मुख्यमंत्री ने सभी से गुरु नानक देव जी के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया।

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