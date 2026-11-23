{"_id":"6b04380ec5d8716f870dd102","slug":"video-vikas-the-only-son-of-vedpal-the-sarpanch-of-dhanana-village-returned-the-11-lakh-rupees-he-had-received-as-a-gift-lagan-during-his-wedding-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"गांव धनाना के सरपंच वेदपाल के इकलौते बेटे विकास की शादी में लग्न में मिले 11 लाख रुपये लौटाए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भिवानी। गांव धनाना द्वितीय में दहेज प्रथा के खिलाफ एक सराहनीय पहल देखने को मिली। धनाना द्वितीय के सरपंच वेदपाल जांगड़ा ने अपने बेटे विकास जांगड़ा का रिश्ता मात्र एक रुपये के शगुन में तय किया है। रविवार को गांव धनाना में विकास जांगड़ा और भिवानी की फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी दीपांशी की लग्न की रस्म आयोजित की गई। इस दौरान लड़की पक्ष की ओर से अपनी इच्छा से दिए जा रहे सोने के आभूषण और 11 लाख रुपये नकद लेने से लड़के पक्ष ने साफ इनकार कर दिया। परिवार ने स्पष्ट किया कि रिश्ता केवल एक रुपये के शगुन में ही होगा। सरपंच वेदपाल जांगड़ा ने कहा कि एक पिता अपनी बेटी को बड़ी मेहनत से पढ़ाता-लिखाता है और लाड़-प्यार से उसका पालन-पोषण करता है। ऐसे में बेटी की शादी के समय उसके पिता पर दहेज का आर्थिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए। दहेज न लेने की यह सोच उनके पूरे परिवार की थी। उन्होंने कहा कि लग्न की रस्म के दौरान लड़की पक्ष की ओर से सोने के आभूषण और 11 लाख रुपये दिए जा रहे थे, लेकिन परिवार ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि एक सरपंच होने के नाते वह ऐसी अच्छी पहल शुरू करते हैं तो समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा, क्योंकि लोग एक-दूसरे को देखकर प्रेरित होते हैं। उनका बेटा विकास जांगड़ा ए आई क्षेत्र का जानकार है और चेन्नई में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है, जबकि उनकी बेटी मुंबई में नौकरी करती है। लड़की पक्ष की ओर से वीरेंद्र नारायण ने बताया कि वे भिवानी की फ्रेंड्स कॉलोनी के निवासी हैं और उनकी बेटी दीपांशी का रिश्ता गांव धनाना में विकास जांगड़ा के साथ तय हुआ है। बवानीखेड़ा विधायक कपूर वाल्मीकि ने सरपंच वेदपाल जांगड़ा की पहल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उन्हें यह जानकर बहुत खुशी हुई कि सरपंच ने मात्र एक रुपये लेकर रिश्ता तय किया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि उन्होंने भी अपने भतीजे की शादी एक रुपये में की थी और वे दहेज प्रथा के पूरी तरह खिलाफ हैं। विधायक ने कहा कि समाज में किसी भी बेटी के पिता को कर्ज में डूबने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। एक रुपये में रिश्ता करके पिता को अपनी बेटी के प्रति फर्ज निभाने का अवसर देना चाहिए, न कि उस पर दहेज का बोझ डालना चाहिए। -------------------------------------------------------

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