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Police checkpoint reinstated on Surajgarh Road in Bhiwani; residents of the Pilani Road area have demanded the establishment of a police outpost near gaushala
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भिवानी में सूरजगढ़ रोड पर दोबारा लगा पुलिस नाका, पिलानी रोड के लोगों ने गोशाला के पास पुलिस चौकी शुरू करने की उठाई मांग
करीब दो महीने पहले भिवानी के पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा के निर्देश पर जिला भिवानी में विभिन्न स्थानों पर लगाए गए पुलिस नाकों को हटा दिया गया था। इनमें लोहारू क्षेत्र के पिलानी रोड, दमकोरा रोड और सूरजगढ़ रोड सहित जिले के अन्य स्थानों पर लगाए गए पुलिस नाके भी शामिल थे। अब एक बार फिर लोहारू के सूरजगढ़ रोड पर पुलिस नाका स्थापित कर दिया गया है। यहां करीब 10 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो आने-जाने वाले वाहनों की जांच कर रहे हैं और वाहन चालकों से आवश्यक दस्तावेज चेक कर रहे हैं।
गौरतलब है कि लोहारू राजस्थान सीमा के नजदीक स्थित होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस नाकों का विशेष महत्व है। सूरजगढ़ रोड पर दोबारा नाका लगाए जाने से इस मार्ग पर पुलिस की निगरानी बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर पिलानी रोड पर अभी तक पुलिस नाका दोबारा स्थापित नहीं किया गया है, जिसको लेकर वहां रहने वाले लोगों में चिंता बनी हुई है। पिलानी रोड पर गौशाला होने के कारण इस मार्ग पर दिनभर लोगों का आवागमन बना रहता है। गौशाला में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग दूध लेने के लिए आते हैं, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे भी शामिल होते हैं। इसके अलावा सुबह-शाम काफी संख्या में लोग इस मार्ग पर घूमने-फिरने के लिए आते हैं। पिलानी रोड के आसपास कई ढाणियां भी बसी हुई हैं, जहां काफी परिवार रहते हैं। ऐसे में इस मार्ग पर पुलिस की मौजूदगी स्थानीय लोगों के लिए सुरक्षा का बड़ा सहारा थी।
स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले गौशाला के पास पुलिस चौकी होने के कारण वाहन चालक धीमी गति से गुजरते थे और लोगों को सुरक्षा का भरोसा रहता था। लेकिन पुलिस चौकी और नाका हटने के बाद इस मार्ग से गुजरने वाले वाहन तेज गति से निकलते हैं, जिससे हर समय हादसों का खतरा बना रहता है। कई बार तेज रफ्तार वाहनों के कारण दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। अब महिलाओं और बच्चों सहित गौशाला में आने-जाने वाले लोगों को सड़क से गुजरते समय डर सताने लगा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पहले पुलिस की मौजूदगी के कारण वे खुद को सुरक्षित महसूस करते थे, लेकिन अब उन्हें सड़क हादसों और अन्य असामाजिक गतिविधियों की आशंका बनी रहती है।
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