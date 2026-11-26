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इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने कांग्रेस व भाजपा पर बड़ा सियासी वार करते हुए एक को नागनाथ तो दूसरे को सांपनाथ बताया है। उन्होंने प्रदेश सरकार से तुरंत गन्ने के रेट 600 रुपये कर किसानों के केस वापस लेने की मांग की। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला गांव बामला में अपने समर्थक सुधीर पहलवान के बेटे आशुतोष की शादी में पहुंचे थे। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में बड़ी ही बेबाक़ी से भाजपा व कांग्रेस को निशाने पर लिया। साथ ही गन्ने के रेट बढ़ाने के मांग को लेकर किसानों के समर्थन में खड़े दिखाई दिये। पर पूर्व मंत्री संपत सिंह के विवादित बोले तथा पंजाब में भाजपा अकाली गठबंधन पर कुछ खास नहीं बोले। अभय चौटाला ने सबसे पहले कांग्रेस व भाजपा, दोनों द्वारा संविधान ख़तरे में होने के आरोपों पर कहा कि भाजपा नागनाथ हैं तो कांग्रेस सांपनाथ है। पहले कांग्रेस ने सत्ता में रहते संविधान को कुचला था। 1982 में गवर्नर ने देवीलाल को सीएम की शपथ लेने की चिट्ठी दे दी थी, पर कांग्रेस ने संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हुए 37 विधायकों के समर्थन वाले भजनलाल को शपथ दिला दी। ऐसे ही अब राज्यसभा चुनावों में भाजपा ने विधायकों को ख़रीदा और कांग्रेस ने बेचा। अभय ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों संविधान खत्म कर अपना एकछत्र राज कायम करना चाहते हैं।

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