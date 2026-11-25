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In Bhiwani, farmers were encouraged to adopt natural farming as part of the 'Khet Bachao Abhiyan' (Save the Fields Campaign).
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भिवानी में खेत बचाव अभियान के तहत किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए किया जागरूक
भारत सरकार की ओर से चलाए जा रहे खेत बचाव अभियान के तहत कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। केंद्र की विशेषज्ञ डॉ. मीनू ने बताया कि अभियान के तहत टीम गांव-गांव जाकर किसानों को मिट्टी की सेहत बनाए रखने और रासायनिक खादों व कीटनाशकों का सीमित प्रयोग करने की सलाह दे रही है।
उन्होंने कहा कि किसान मिट्टी की जांच करवाए बिना डीएपी और यूरिया का प्रयोग न करें। फसलों में खाद का इस्तेमाल मिट्टी की जरूरत के अनुसार ही करना चाहिए। बिना आवश्यकता रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है और खेती की लागत भी बढ़ती है।
डॉ. मीनू ने बताया कि गोबर की खाद और अन्य देसी खादों के प्रयोग से मिट्टी की संरचना एवं उर्वरता में सुधार होता है। इससे जमीन में लाभकारी जीवाणुओं की संख्या भी बढ़ती है। गाय के गोबर और गोमूत्र से तैयार प्राकृतिक उत्पाद मिट्टी की सेहत सुधारने में सहायक हैं। संवाद
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