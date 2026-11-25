{"_id":"6b06b6414c166ab90d02c4b5","slug":"video-district-president-virendra-kaushiks-birthday-was-celebrated-at-the-bjp-district-office-in-bhiwani-a-pledge-was-taken-to-strengthen-the-organization-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"भिवानी में भाजपा जिला कार्यालय में मनाया जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक का जन्मदिन, संगठन मजबूती का लिया संकल्प","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भारतीय जनता पार्टी जिला भिवानी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक का जन्मदिन बुधवार को स्थानीय जिला भाजपा कार्यालय में मनाया। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जिला पदाधिकारियों, नवनियुक्त मोर्चा जिला अध्यक्षों एवं कार्यकर्ताओं ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने कहा कि कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए स्नेह, सम्मान और अपनत्व से उन्हें संगठन के लिए और अधिक ऊर्जा एवं समर्पण के साथ कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। इस अवसर पर हरियाणा भाजपा द्वारा हाल ही में घोषित जिला स्तरीय मोर्चा अध्यक्षों की नई टीम की विशेष उपस्थिति रही। भिवानी जिले में किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष लवकेश बंटी, एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष संजय कुमार, ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष जसवंत जांगड़ा, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष शकुंतला कौशिक एवं अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष इमरान बापोडिय़ा कार्यक्रम में मौजूद रहे।

... और पढ़ें