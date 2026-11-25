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हरियाणा के मंत्री अनिल विज का आप पर तंज, बोले- ठगी से हुआ था आम आदमी पार्टी का जन्म
हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भारतीय-ए टीम की ओर से यूएई के खिलाफ महज 52 गेंदों में दोहरा शतक जड़ने पर बधाई दी है।
इस दौरान भाजपा और शिरोमणि अकाली दल गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस द्वारा दिए ठगों व अवसरवादी जैसे बयानों पर पलटवार करते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि ठग कौन है यह सारी दुनिया जानती है। आम आदमी पार्टी का तो जन्म ही ठगी से हुआ था।
अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन किया था। उनको भारी समर्थन मिला था लेकिन अन्ना हजारे ने कभी एक बार भी नहीं कहा कि वह राजनीतिक पार्टी बनाकर सुधार करना चाहते हैं लेकिन इन्होंने उनकी लोकप्रियता को ठगी से चुराकर और लोगों को जोड़कर अपनी पार्टी बना ली लेकिन बेईमानी का काम बार-बार नहीं चलता।
दिल्ली से आम आदमी पार्टी के गुरु अरविंद केजरीवाल को हमने उखाड़कर फेंक दिया है और अब पंजाब में आम आदमी पार्टी केजरीवाल के चेले भगवंत मान को भी उखाड़ कर फेंक देंगे।
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