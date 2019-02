वीडियो डेस्क, अमर उजाला डॉट कॉम Updated Wed, 20 Feb 2019 08:05 PM IST

Arjun Rampal की first web series है 'The Final Call' जिसमें Arjun एक pilot का role play कर रहे हैं। The Final Call में मशहूर अभिनेत्री Sakshi Tanwar भी एक surprising character में नजर आने वाली हैं।