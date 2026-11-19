{"_id":"6afefac7784680753e04cc1f","slug":"video-parent-teacher-meeting-organized-in-ghaziabad-as-part-of-a-voter-awareness-campaign-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"गाजियाबाद में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत अभिभावक-शिक्षक बैठक का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गाजियाबाद के मुरादनगर ब्लॉक के अमीरपुर गढ़ी गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत अभिभावक-शिक्षक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉ. अनुज त्यागी ने अभिभावकों को मतदान के महत्व की जानकारी देते हुए सभी पात्र लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने की अपील की। डॉ. अनुज त्यागी ने कहा कि जिन युवाओं की आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, वे अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य दर्ज कराएं। गांव में जिन पात्र लोगों के अभी तक वोट नहीं बने हैं, वे संबंधित बीएलओ से संपर्क कर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाएं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक मतदाता की भागीदारी जरूरी है। मतदान केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे स्वयं जागरूक बनें और अपने परिवार के साथ-साथ गांव के अन्य लोगों को भी मतदाता बनने के लिए प्रेरित करें, जिससे आगामी चुनावों में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। बैठक में उपस्थित अभिभावकों ने संकल्प लिया कि वे अपने परिवार के 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएंगे और गांव के अन्य पात्र लोगों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षक एवं अभिभावक मौजूद रहे।

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