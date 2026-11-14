{"_id":"6af86c2fc6412ea4a800bd5a","slug":"video-tenth-edition-of-school-cinema-international-film-festival-begins-at-manav-rachna-university-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"मानव रचना विश्वविद्यालय में स्कूल सिनेमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दसवें संस्करण का शुभारंभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद में बाल दिवस के अवसर पर शनिवार को मानव रचना विश्वविद्यालय में स्कूल सिनेमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (एससीआईएफएफ) के दसवें संस्करण का शुभारंभ हुआ। इस अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव के माध्यम से बच्चों को देश-विदेश की अलग-अलग कहानियों और संस्कृतियों से रूबरू कराया जाएगा। 14 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में 31 देशों की 110 चुनिंदा फिल्में दिखाई जाएंगी। आयोजकों के अनुसार, इस वर्ष महोत्सव के माध्यम से देशभर के 25 हजार से अधिक सरकारी और 550 निजी स्कूलों के करीब 50 से 60 लाख बच्चों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। महोत्सव में दिखाई जाने वाली फिल्मों में एनिमेशन, डॉक्यूमेंट्री और कहानी आधारित फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों के जरिए बच्चों को मनोरंजन के साथ अलग-अलग सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय विषयों को समझने का अवसर मिलेगा।

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