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यूथ फेस्टिवल के सफल आयोजन में सहयोग के लिए पुलिसकर्मी और बस चालक सम्मानित

Digvijay Singh

Updated Mon, 23 Nov 2026 10:40 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 10:40 PM IST







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फरीदाबाद में राजकीय कन्या कॉलेज नाचोली में आयोजित तीन दिवसीय जोनल यूथ फेस्टिवल के समापन पर आयोजन में सहयोग देने वाले हरियाणा पुलिस के जवानों और बस चालकों को सम्मानित किया गया। कॉलेज प्रबंधन ने उनके सहयोग की सराहना करते हुए स्मृति चिह्न देकर आभार जताया। ... और पढ़ें

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