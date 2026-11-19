{"_id":"6aff23dc0cb2b24729024353","slug":"video-illegal-felling-of-2700-quintals-of-timber-in-forests-of-alipur-faridabad-2026-11-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद के अलीपुर के जंगल में 2700 कुंतल लकड़ी की अवैध कटाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद जिले के अलीपुर शिकारगाह स्थित करीब 400 एकड़ में फैले आरक्षित वन क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई में जांच शुरू हो गई है। वन विभाग की प्रारंभिक जांच में करीब 2700 क्विंटल लकड़ी काटे जाने का अनुमान लगाया है। बाजार में इसकी कीमत 20 लाख रुपये से अधिक बताई जा रही है। करीब 20 एकड़ वन भूमि पर पेड़ों को काटकर जंगल को नुकसान पहुंचाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। वहीं, अवैध कटाई का सही आंकड़ा जुटाने और नुकसान का आकलन करने के लिए वन विभाग ने नौ सदस्यीय समिति गठित की है।

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