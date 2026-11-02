फरीदाबाद: नेहरू ग्राउंड में नकली किन्नरों का हंगामा, असली किन्नरों ने दो महिलाओं को पकड़कर पुलिस के हवाले किया

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फरीदाबाद में नेहरू ग्राउंड में कुछ महिलाएं नकली किन्नर बनकर दुकानों से पैसे मांग रही थी तभी उसी एरिया के असली किन्नरों को पता लगने पर वह मौके पर पहुंचे और चार महिलाओं में से दो को पकड़ लिया और दो भागने में सफल रही और पकड़ी गई दोनों महिलाओं को पुलिस बुलाकर उनके हवाले किया। मौके पर नकली किन्नर के खिलाफ रोष प्रकट करते असली किन्नर उनका कहना है कि ऐसी महिलाओं के कारण हम बदनाम हो रहे हैं।

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