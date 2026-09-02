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फरीदाबाद:आईटीआई में आयोजित किए गए रोजगार मेले में 22 छात्रों को मौके पर ही मिला रोजगार, 122 छात्र इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए।

लव कुमार शर्मा

Updated Wed, 02 Sep 2026 07:17 PM IST Updated Wed, 02 Sep 2026 07:17 PM IST







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फरीदाबाद। आईटीआई में आयोजित किए गए रोजगार मेले में 22 छात्रों को मौके पर ही मिला रोजगार, 122 छात्र इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए। ... और पढ़ें

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