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फरीदाबाद बीके नागरिक अस्पताल में एक बार फिर बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है यहां पर एक परिवार बीके नागरिक अस्पताल के शवगृह से पुलिस व शवगृह के कर्मचारियों से बिना बताए महिला के शव को लेकर गाजियाबाद चले गए जब कर्मचारियों को इस बात का पता चला तो सभी में हड़कंप मचा और उन्होंने पुलिस व डॉक्टर को सूचना दी पुलिस ने परिवार को फोन करके शव को वापस लाने के लिए बोला लेकिन परिवार शव को वापस लाने के लिए राजी नहीं था तब यहां के पुलिसकर्मियों ने गाजियाबाद की पुलिस को फोन किया और वहां की पुलिस मृतका महिला के घर पहुंची और परिवार वालों को समझाया कि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी तब जाकर परिवार बुजुर्ग महिला के शव को वापस फरीदाबाद बीके नागरिक अस्पताल लेकर आया। महिला का नाम रामदुलारी है और उसकी उम्र 55-60 वर्ष के आसपास बताई जा रही है ।

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