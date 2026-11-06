अब न बिकेगी, न बनेगी और न पी जाएगी शराब: शराबबंदी के लिए एकजुट हुआ गांव, डंडे लेकर सड़कों पर उतरीं महिलाएं

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कोरबा जिले में शराबबंदी और महुआ शराब तस्करों पर नकेल कसने गांव वालों ने कमान संभाल ली है। करतला थाना क्षेत्र के ग्राम कोलगा में ग्रामीणों ने सामूहिक बैठक कर गांव में पूर्ण शराबबंदी का निर्णय लिया है।



शुक्रवार को बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि गांव में न कोई शराब बेचेगा, न पिएगा और न ही बनाएगा। इस निर्णय के बाद गांव की महिलाओं ने मोर्चा संभाला। बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में डंडा लेकर गांव की गलियों में निकलीं और शराब बंद करने के नारे लगाए। महिलाओं ने शराब बनाने वालों के घर-घर जाकर उन्हें कड़ी समझाइश दी।



ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी व्यक्ति शराब बनाते या बेचते पकड़ा गया तो गांव में उसके खिलाफ कार्रवाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा।



ग्रामीणों का आरोप है कि अवैध शराब के कारण गांव का माहौल लगातार बिगड़ रहा है। पुरुषों के साथ-साथ स्कूली बच्चे और महिलाएं भी शराब की लत में पड़ रहे हैं, जिससे सामाजिक वातावरण खराब हो रहा है और घरेलू कलह, मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसी को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश था।



यह पूरा निर्णय सरपंच संतराम राठिया की मौजूदगी में ग्रामीणों के साथ मिलकर लिया गया। गांव में शांति और सुधार के लिए इस कदम को जरूरी बताया गया।



सूचना मिलते ही करतला थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों की इस पहल की सराहना की और समझाइश देते हुए कहा कि अवैध शराब पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ग्रामीण यदि ऐसी गतिविधि की सूचना देंगे तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने भी गांव में शराबबंदी को लेकर सहयोग का आश्वासन दिया है।

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