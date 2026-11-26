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कोरबा: चलती कार की खिड़कियों से बाहर निकलकर कर रहे थे स्टंट, दीपका पुलिस ने तीन युवकों पर की कार्रवाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा
Published by: कोरबा ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 07:56 PM IST
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कोरबा जिले के दीपका मुख्य मार्ग पर चलती कार में स्टंटबाजी करना तीन युवकों को महंगा पड़ा। तेज रफ्तार कार की खिड़कियों से बाहर निकलकर हुड़दंग मचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसके बाद दीपका पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन जब्त कर युवकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है।
वाहन क्रमांक CG12 BD 7800 / XL6 में प्रकाश चौहान चालक था। उसके साथ मोहन सिंह और महेंद्र सिंह भी सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों युवक खिड़की से बाहर निकलकर स्टंट कर रहे थे। इस स्टंटबाजी से अन्य वाहन चालकों और राहगीरों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया था। किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होते ही दीपका थाना प्रभारी धर्म नारायण तिवारी ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने तत्काल टीम को कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने वाहन की पहचान कर उसे जब्त किया और तीनों युवकों को हिरासत में लिया।
कानूनी कार्रवाई
थाना प्रभारी धर्म नारायण तिवारी ने भारतीय न्याय संहिता BNS और मोटर व्हीकल एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उन्होंने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। थाना प्रभारी ने कहा कि स्टंटबाजी जैसी लापरवाही करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
यातायात व्यवस्था अभियान और अपील
दीपका पुलिस ने सड़क पर अव्यवस्थित खड़े वाहनों के विरुद्ध भी अभियान चलाया। मुख्य मार्ग और बाजार क्षेत्र में बेवजह खड़े वाहनों से जाम की स्थिति बन रही थी। पुलिस ने ऐसे वाहनों को हटवाया और चालकों को चेतावनी दी। इस कार्रवाई से क्षेत्र में स्पष्ट संदेश गया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने आम नागरिकों से भी यातायात नियमों का पालन कर पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।
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