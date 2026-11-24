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कबीरधाम जिले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय गांजा तस्करी के एक मामले का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कंटेनर ट्रक की ड्राइवर सीट के ऊपर बने एक विशेष गुप्त चैंबर से 407 किलो 330 ग्राम गांजा बरामद किया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निवासी दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 2 करोड़ 3 लाख 66 हजार 500 रुपये बताई जा रही है।



गुप्त चैंबर से बरामद हुई भारी खेप

चिल्फी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक कंटेनर ट्रक में दो व्यक्ति गांजा लेकर रायपुर, कवर्धा और चिल्फी के रास्ते जबलपुर की ओर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने एनएच-30 पर नाकेबंदी कर संदिग्ध ट्रक को रोका। तलाशी लेने पर पुलिस को ट्रक की ड्राइवर सीट के ऊपर एक विशेष रूप से तैयार गुप्त चैंबर का पता चला। इस चैंबर में खाकी टेप में लिपटे 192 पैकेट बरामद हुए, जिनकी जांच किट से पुष्टि के बाद इलेक्ट्रॉनिक तराजू से वजन कराया गया, जो 407 किलो 330 ग्राम निकला।



ओडिशा से अलीगढ़ ले जा रहे थे गांजा

पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों, राजू यादव (27) और विकास यादव (26), दोनों निवासी ग्राम मुड़िया खेड़ा, तहसील अतरौली, जिला अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) ने बताया कि वे 17 नवंबर को अलीगढ़ से निकले थे। 21 नवंबर को ओडिशा के सुनकीघाटी में उन्होंने ट्रक के गुप्त चैंबर में करीब चार क्विंटल गांजा भरवाया था। इसके बाद वे रायपुर, कवर्धा और चिल्फी के रास्ते अलीगढ़ जा रहे थे।



कुल 2 करोड़ 29 लाख से अधिक का मशरूका जब्त

पुलिस ने जब्त गांजे के अलावा ट्रक और मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। इस प्रकार कुल 2 करोड़ 29 लाख 76 हजार 500 रुपये का मशरूका जब्त किया गया है।



तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज, नेटवर्क की तलाश जारी

एसपी जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ चिल्फी थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(B)(ii)(C) और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के समक्ष पेश किया जा रहा है। पुलिस अब गांजा सप्लाई करने वालों, तस्करी नेटवर्क और इसमें शामिल वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है। इस कार्रवाई से अंतरराज्यीय गांजा तस्करी के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है।

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